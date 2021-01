Clotilde Armand, dupa scandalul cu viceprimarul liberal in sedinta consiliului local: "USL traieste la Sectorul 1. Grupul PNL si-a batut joc de fiecare proiect"

Armand spune ca "este o zi destul de trista pentru comunitatea locala din sectorul 1" si ca unii consilieri locali au ramas cu sindromul "Chiliman" si "nu pricep ca politica se face in folosul comunitatii, pentru oameni, nu pentru interese de partid". Mesajul a fost transmis in timpul sedintei Consiliului local."Primaria nu este un tort din care unii se hranesc si altii muncesc sa-l orneze. De cand am intrat in primarie am ales sa lupt cu ceea ce deranjeaza pe fiecare roman onest: coruptia. Si am inceput cu reorganizarea si restructurarile. Tocmai pentru a elimina vechile obiceiuri birocratice.De cand am venit in primarie lucrez alaturi de o mana de oameni pentru a moderniza Sectorul 1 si pentru servicii publice de calitate. M-am luptat cu mafia gunoaielor si cu mafia imobiliara. Am demis functionari corupti si am sesizat parchetul acolo unde a fost cazul. In 3 luni am facut asta. Si credeti-ma ca sunt doar cativa oameni care ajung primii si pleaca ultimii din Primarie, oameni care muncesc sambata si duminica si isi sacrifica tot confortul lor pentru binele public", spune Clotilde in mesajul transmis pe Facebook.Primarul Sectorului 1 afirma ca grupul PNL si-a batut joc de fiecare proiect care ar fi facut comunitatea mai prospera: regulamentul de digitalizare pentru parcari, reorganizarea de la Politia Locala prin care eliminam coruptia endemica de acolo, reorganizarea Administratiei Domeniului Public si proiectul burselor pentru elevi."Stiti de ce au facut asta? Am sa va spun. Pentru ca ei doresc ca Administratia Domeniului Public sa le revina si sa nu intre in primarie, sa fie institutie de sine statatoare. Sa nu reorganizam. Sa plantam din nou garduri de milioane de Euro si nu copaci. Le spun doar sa lase aceste orgolii la o parte, sa lase intelegerile cu PSD la o parte si sa fie partenerii onesti ai cetatenilor care i-au votat. Sa vina la munca si sa-si indeplineasca atributiile. Este regretabil si total iresponsabil acest mod de a face politica pentru partid si nu pentru comunitate. Este rusinos pentru ca un asemenea partid are in randurile lui unii fripturisti de ocazie si nu niste lideri adevarati. USL traieste la sectorul 1", a mai afirmat Clotilde Armand.Consilierii locali PNL si cei din partea USR au avut contre aprinse in sedinta de consiliu local programata joi, 28 ianuarie, pe marginea unui proiect care vizeaza locurile de parcare de resedinta. Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, proiectul referitor la regulamentul privind digitalizarea atribuirii parcarilor publice de resedinta. S-au inregistrat zece voturi "pentru", 15 abtineri si un vot "impotriva".Proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind digitalizarea, organizarea si functionalitatea parcarilor publice de resedinta administrate de Consiliul Local al Sectorului 1 prevedea ca solicitarile, precum si toate documentele justificative se transmit exclusiv electronic, prin intermediul unui sistem informatic - SIPR.