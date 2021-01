Clotilde Armand invinge Romprest intr-un prim proces. Ce se intampla in instanta cu "razboiul gunoaielor" din Sectorul 1

Datele esentiale

Criza gunoaielor

Romprest: Sa nu mai faca declaratii defaimatoare

Procesele de pe rolul instantelor

Avocat: "Gunoaiele, folosite in scop de santaj"

Decizia poatre fi contestata cu apel, conform portalului instantelor. Un proces care dezvaluie ca diferendele intre Clotilde Armand si Romprest urmeaza sa fie solutionate de instantele de judecata.Contractul dintre Romprest si Primaria Sectorului 1 fost semnat, in 2008, pe o perioada de 25 de ani, in timpul mandatului lui Adrian Chiliman (2004-2015). In perioada 2016-2020, sectorul a fost condus de Daniel Tudorache. Acesta ocupase anterior, intre anii 2008-2011, functia de viceprimar al Sectorului 1.Preturile serviciilor din contractul semnat in 2008 au fost ajustate de doua ori, prin contracte aditionale, votate in Consiliul Local:S-au modificat indicii in baza carora se indexeaza tarifele din indicii preturilor de consum pe economie in indicii preturilor de consum pe ramura;Au fost modificate preturile fara nici o legatura cu indicii. Sunt situatii diferite, dar in esenta exista cresteri de pana la 300% pe unele operatiuni - in special cele cu frecventa/incidenta mare, iar pe alte tarife se inregistreaza mici scaderi. De exemplu, pretul pentru spalatul mecanizat al strazilor a crescut de la 9,98 lei, la 24,02 lei.Imediat dupa alegeri, Clotilde Armand a afirmat ca este nemultumita de sumele mari de bani pe care Sectorul 1 le plateste companiei Romprest. Asa ca s-a ajuns la o criza, iar firma a refuzat sa mai ridice gunoiul stradal necontrolat, daca nu -i erau achitate mai multe datorii, acumulate din mandatul lui Daniel Tudorache, de aproximativ 100 de milioane de lei.De atfel, la sfarsitul anului 2020, pe 24 decembrie, primarul isi arata, pe Facebook , nemultumirile legate de contractul cu Romprest si faptul ca firma nu mai voia sa ridice gunoiul: "Au inceput sa ameninte si muncitorii. Eu nu sunt deloc impresionata de aceste practici si voi depune la parchet plangeri penale impotriva prestatorului de servicii de salubrizare. "Voi inainta catre Ministerul Mediului o plangere de ridicarea licentei pentru prestatorul santajist. De asemenea, am inceput procedurilor de reziliere a contractului de salubrizare cu acesta," scria Armand.Pe 21 decembrie 2020, primarul USR-PLUS arata ca "Ar fi prea usor sa luam credite de sute de milioane de lei in numele locuitorilor Sectorului 1 ca sa platim facturile incorecte ale firmei de salubrizare, sa ne predam in fata santajului, sa abdicam de la demnitatea noastra de cetateni liberi."Astfel, pe 22 decembrie, Romprest introduce la Tribunalul Bucuresti o ordonanta presedintiala, proces care se judeca cu rapiditate. Concret, compania cerea judecatorilor trei lucruri:- Sa oblige Primaria si Consiliul Local, prin intermediul primarului Clotilde Armand, sa respecte contractul incheiat in 2008, de prestare a serviciilor de salubritate, partea in care Romprest avea exclusivitate pe raza Sectorului 1.- Sa fie respectate termenele de plata ale serviciilor, conform dispozitiilor contractului de prestari servicii.- Sa o oblige pe Clotilde Armand sa mai difuzeze pe canalele media - televiziune, presa scrisa sau online, retele de scializare etc- afirmatii "defaimatoare privind imaginea, numele, activitatea, stadiul relatiei contractuale si/sau orice infomatii sau documente ce fac parte din fondul de comert al subscrisei (cu exceotia celor care se circumscriu definitiei de "infomatie publica")."Aceste masuri urmau sa fie luate pana la solutionarea a trei alte procese importante, aflate pe rolul instantelor.- Un proces in care Romprest cere daune pentru repararea prejudiciului ocazionat ca urmare a actelor desfasurate Primaria Sectorului 1, care ar fi impiedicat desfasurarea contractului de delegare.- Un proces in care Primaria si Consiliul Local al Sectorului 1 cer Romprest plata sumei de 69,5 milioane de lei, privind interpretarea sumelor platite.- Un proces in care Primaria si Consiliul Local al Sectorului 1 cer interpretarea clauzelor, semnate in 2012 si 2018, prin care a fost crescut pretul de ridicare al gunoiului, la contractul din 2008.Dupa cum am aratat, instanta a respins ca neintemeiata ordonanta presedintiala a Romprest. Avocatul Georgiana Trandafir, care a reprezentat Primaria, Consiliul Local si pe primarul Clotilde Armand, a aratat ca in acest caz Romprest a fost cea care a decis, unilateral, sa limiteze prestarea serviciului public de salubrizare."Deseurile din surse necontrolate sunt cele mai vizibile si creeaza cel mai mare disconfort, fiind folosite ca element de santaj impotriva subscrisilor parati pentru a ne determina sa achitam facturi vizibil mai mari raportat la serviciile prestate de catre operator," se arata in intampinarea depusa de avocata Georgiana Trandafir.In aceasta situatie, Primaria a fost constransa sa apeleze la un alt furnizor pentru strangerea deseurilor din surse necontrolate, mai arata sursa citata.In aceasta situatie, Primaria a fost nevoita sa la un alt furnizor pentru strangerea gunoiului si sa angajeze cheltuieli suplimentare.