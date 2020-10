Clotilde Armand: "Persoana care urca un sac de procese verbale pe dulap este reprezentantul partidului lui Piedone fondat de Dan Voiculescu"

"Persoana care urca un sac de procese verbale pe dulap prezentat in inregistrarile de la A3 drept userist este Galca Mihai Florentin, reprezentantul in BES 1 al PPU (s-l), partidul lui Piedone fondat de Dan Voiculescu . Tudorache vrea sa scape de anchetarea pentru tentativa de fraudare. Nu o sa ii reuseasca", a precizat Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook Clotilde Armand, castigatoare in fata lui Dan Tudorache la Sectorul 1 in urma scrutinului de duminica, a declarat, joi, la Digi24, in legatura cu imaginile difuzate de Antena 3, ca ele reprezinta tentativa disperata a primarului in functie, Daniel Tudorache si ca acest ar trebui "anchetat, sa nu mai aiba posibilitatea de actiona".Armand a spus din nou ca in imaginile difuzate ar fi fost soferul lui Tudorache, care estse si personal tehnic, si reprezentantul lui Dan Voiculescu in sectia de votare, care se urca pe saci. "Nici un reprezentant USRPLUS nu a pus mana pe saci", a mai spus Armand. Ea a calificat actiunea candidatului PSD , care acuza USR PLUS de fraudarea alegerilor si cere reluarea alegerilor, drept "aproape o mineriada, ceva foarte grav".Politia a deschis o ancheta dupa ce Antena3 a difuzat, miercuri seara, imagini in care se vad niste oameni care intra intr-o sala plina cu saci cu voturi, sustinand ca ar fi vorba de imaginile de pe camerele de supraveghere din zona securizata a Biroului Electoral Sector 1 Bucuresti.