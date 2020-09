Clotilde Armand: "Primul lucru pe care-l vom face in Primaria Sectorului 1 este un audit la sange"

"Sa vedem unde s-au dus banii nostri si ce a lasat administratia PSD in urma. Am zero toleranta la coruptie si voi publica toate matrapazlacurile pesediste, toate contractele dubioase. De exemplu: Aflu cu surprindere ca avocatul lui Tudorache este abonat la banii Primariei Sectorului 1. Tot el il reprezinta pe fostul primar in procesul cu mine, cu Politia Locala sau cu ADP Sector 1", afirma Clotilde Armand.Primarul ales al Sectorului 1 a refuzat miercuri seara, participarea in studioul Digi 24 la o emisiune, ea intervenind telefonic si explicand ca "din precautie" a decis sa nu intre in contact cu alte persoane dupa ce presedintele Biroului Electoral Sector 1 a fost diagnosticat cu COVID-19.Clotilde Armand a intervenit telefonic la o emisiune la Digi 24 la care fusese invitata, ea explicand ca a preferat sa nu se prezinte in studio in baza "principiului de precautie", dupa ce in media au aparut informatii conform carora presedintele Biroului Electoral al Sectorului 1 a fost infectat cu SARS-CoV-2."Eu sunt obosita, pentru ca aceasta vigilenta de care vorbeam, inseamna nopti nedormite. (...) Faptul ca presedintele Biroului Electoral de sector ar avea COVID nu este o informatie confirmata, este o informatie care a aparut pe media controlata de PSD. Nu stim, se pare ca s-ar fi testat la centrul lui Tudorache, la centrul Caraiman (...) sunt multe lucruri care nu le intelegem. In orice caz, este principiul de precautie" a spus Armand.Ea a sustinut centrul la care s-a testat pentru COVID-19 presedintele Biroului Electoral al Sectorului 1 realizeaza teste pentru COVID-19 doar dimineata intre orele 7 si 8, iar rezultatele se dau dupa trei zile."Nu am avut o intalnire cu presedintele Biroului Electoral de sector (...) de cand a inceput acest proces se trage de timp sa inchidem aceste sectii de votare, nu ar fi trebuit sa dureze atat de mult, nu sunt atat de multe, acum vedem ca a aparut si problema asta cu COVID", a precizat Clotilde Armand.Presedintele Biroului Electoral Sector 1 Nicolae Sprincu a fost confirmat la infectia cu noul coronavirus