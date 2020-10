Clotilde Armand: Vrem sa stim cum au putut aceste imagini sa ajunga la Antena 3. Este o tentativa disperata a primarului care a pierdut

"In imagini era soferul lui Tudorache, care este si personal tehnic, si reprezentantul lui Dan Voiculescu care se urca pe saci. Nici un reprezentant USR PLUS nu a pus mana pe saci. Noua ni s-a declarat ca camera de filmat din sala nu functioneaza. Vrem sa stim cum au putut aceste imagini sa ajunga la Antena 3. Nu putem fi acuzati ca am scos saci cu buletine de vot si ca refuzam renumararea. Numai un candidat care stie ca acesti saci au fost viciati poate sa ceara renumararea", a declarat Clotilde Armand.Ea a calificat actiunea candidatului PSD , care acuza USR PLUS de fraudarea alegerilor si cere reluarea alegerilor, drept "aproape o mineriada, ceva foarte grav"."Aceste procese verbale au fost intocmite corect, dupa ce toti delegatii au fost de acord. Nu este nici o problema, au fost tentative de fraude, dar procesele verbale au fost intocmite corect. Au fost mici discrepante, doua voturi, dar asta se intampla mereu. Era o semnatura in plus sau in minus fata de numarul de voturi.Nu este nici o sansa ca alegerile sa fie reluate. Este o tentativa disperata a primarului care a pierdut, este extrem de grav. Acest om trebuie anchetat, sa nu mai aiba posibilitatea de a actiona. Este aproape o mineriada, extrem de grav ce se intampla", a mai spus aceasta.Reamintim ca politia a deschis o ancheta dupa ce Antena3 a difuzat, miercuri seara, imagini in care se vad niste oameni care intra intr-o sala plina cu saci cu voturi, sustinand ca ar fi vorba de imaginile de pe camerele de supraveghere din zona securizata a Biroului Electoral Sector 1 Bucuresti.Jandarmeria a transmis printr-un comunicat de presa ca "incaperea in care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilata la cererea presedintelui biroului electoral":"In legatura cu imaginile aparute in spatiul public care prezinta o activitate desfasurata in data de 29 septembrie a.c. in incinta Biroului Electoral al Sectorului 1, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilata la cererea presedintelui biroului electoral, jandarmul intocmind, de fiecare data, in acest sens un proces-verbal de predare-primire a incaperii respective. Precizam faptul ca accesul in incaperea respectiva este permis doar cu acordul presedintelui biroului electoral de sector, iar incinta este luata in protectie dupa sigilare. Activitatile desfasurate in interiorul incaperii nu intra in competenta institutiei noastre atata timp cat persoanele autorizate desfasoara activitati legate de procesul electoral".