Inainte de campania electorala, Primaria Sectorului 5 semneaza noi contracte cu firmele lui Bogdan Chirieac. Armand: "Au fost incheiate prin incredintare directa"

"Am scris de multe ori despre cum functioneaza fabrica de fake-news PSD platita din banii publici. Hai sa va mai dau un exemplu recent. Am aflat din SICAP ca site-ul lui Bogdan Chireac a primit ieri prin incredintare directa, fara licitatie, doua contracte in valoare de 30.000 Euro de la primarul pesedist al Sectorului 5.Reamintesc ca in luna aprilie firma lui Bogdan Chireac a primit 2.4 milioane lei de la Primaria Sectorului 4 si in luna iulie a mai primit 15.000 Euro tot de la Sectorul 5.Asta face PSD inainte de campania electorala. Alimenteaza cu bani publici site-urile de casa pentru a denigra cat mai bine candidatii opozitiei. Nu-i nimic. Ii demascam noi", a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.Reamintim ca, la inceputul lunii aprilie, deci in plina stare de urgenta Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluta (PSD), si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 au incheiat un contract in valoare de 2,5 milioane de lei fara TVA, aproximatuiv 500.000 de euro, cu societatea DCNews Media Group, fondata de fostul jurnalist Bogdan Chirieac. Obiectul contractului: "servicii de organizare evenimente pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti."Astfel Primaria Sectorului 4 anunta ca obiectivul general al acestei achizitii consta in asigurarea conditiilor pentru organizarea de evenimente de lucru ale Sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, in scopul unei bune informari a publicului pentru promovarea evenimentelor si proiectelor derulate precum si in scopul realizarii schimbului de experienta cu alte autoritati publice.Ca o simpla coincidenta, in urma cu o luna, aceeasi primarie a Sectorului 5 condusa de Daniel Florea (PSD), incheia prin procedura de cumparare directa, un contract in valoare de de 15.000 de euro cu DC News Media Group, firma fondata de omul de afaceri Bogdan Chireac. Sub denumirea "servicii pentru evenimente", contractul a fost incheiat marti, 7 iulie, potrivit paginii Banii Nostri."Primaria Sector 5, condusa de Daniel Florea, a mai bagat o fisa de 15 mii euro + TVA la DCNews, pe 7.7.2020! Aproape ca la pacanele 777!," scria site-ul Banii nostri.