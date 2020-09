Nereguli bizare in cinci sectii din Sectorul 1 unde Tudorache a castigat la mare diferenta fata de Armand. Procesele verbale nu apar semnate de delegatii USR-PLUS

Situatie critica

In toate aceste sectii, actualul primar PSD , Dan Tudorache, apare ca fiind castigator cu o marja semnificativa, dupa cum arata o analiza a Hotnews.ro . Mai mult, intr-una din sectii pe procesul verbal lipsesc chiar toate semnaturile delegatilor de la partide.Situatia in cele cinci sectii de votare din Sectorul 1 cu probleme:Sectia 140:Dan Tudorache - PSD - 339 voturi Clotilde Armand - USR-Plus - 145 voturiSemnatura delegatului USR lipseste de pe procesul verbal atat in fotografia realizata la PV in sectie, cat si la fotografia realizata la PV la Biroul Electoral de Sector.Dan Tudorache - PSD - 280 voturiClotilde Armand - USr-Plus - 103 voturiSemnatura delegatului USR apare pe procesul verbal fotografiat in sectie, dar lipseste de pe fotografia procesului verbal fotografiat la BES.Dan Tudorache - PSD - 266 voturiClotilde Armand - USR-Plus - 39 voturiNu exista nicio semnatura, a niciunui delegat, pe fotografia procesului verbal fotografiat in sectia de votare. Pe site-ul AEP nu apare fotografia procesului verbal de la BES.Dan Tudorache - PSD - 348 voturiClotilde Armand - USR-Plus - 124 voturiDe pe fotografia procesului verbal aferent sectiei de votare (care are o alta incadratura fata de restul PV-ului pozat) lipsesc semnaturile delegatilor de la USR-Plus, PNL , PPU si UDMR . PV-ul nu are fotografie si la BES.Dan Tudorache - PSD - 339 voturiClotilde Armand - USR-Plus - 149 voturiSemnatura delegatului USR lipseste de pe procesul verbal atat in fotografia realizata la PV in sectie, cat si la fotografia realizata la PV la Biroul Electoral de Sector.In acest moment, situatia este critica la Sectorul 1. Candidatul PNL-USR PLUS la Primaria Sectorului 1, europarlamentarul Clotilde Armand, a solicitat Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde este deja in desfasurare o ancheta a Politiei dupa ce ea a semnalat nereguli grave legate de procesele verbale in care erau consemnate voturile primite de candidati.Politia desfasoara cercetari in rem pentru posibila falsificare a documentelor si evidentelor electorale ca urmare a acuzatiilor de frauda la alegerile pentru Primaria Sectorului 1.Opt persoane au fost deja audiate in acest caz dupa ce luni, un apel la 112 anunta ca un barbat, candidat al unui partid pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al sectorului1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale. AEP verifica autenticitatea celor 473 de procese verbale gasite asupra barbatului.Pe de alta parte, Daniel Tudorache a acuzat USR ca pune presiune asupra reprezentantilor din biroul electoral Sector 1 si ca este un lucru ilegal. Candidatul PSD la primaria de sector a precizat ca un curier s-a dus sa stranga procesele verbale de la reprezentantii PSD, care erau mai putin de 100.