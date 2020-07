Propunerea privind conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, preluata in Planul de relansare al UE

Este vorba despre un buget adecvat pentru institutia Procurorului European (EPPO), respectiv conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept."Vrem ca Parchetul European (EPPO) sa devina un instrument activ de combatere a fraudei. Pentru aceasta are nevoie de resurse adecvate si de recunoasterea atributiilor sale de toate statele membre. Sta in puterea noastra sa introducem un criteriu clar pentru a avea acces la resurse europene pentru statele membre: sa participe la mecanismul comun de control, creat de EPPO.Nu putem cere respectarea statului de drept si impune MCV doar pentru unele state, iar la protejarea intereselor financiare europene sa permitem unor state sa se sustraga de la mecanismele care verifica cheltuirea corecta. Voi sustine in Comisia de Bugete a Parlamentului European ca accesul la fondurile europene sa fie conectat cu aderarea la noul Parchet European", a spus Clotilde Armand.Conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept a fost promovata si de europarlamentarul PLUS, Dacian Ciolos , presedintele grupului Renew Europe.