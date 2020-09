Raspunsul primarului Sectorului 1, Daniel Tudorache, acuzat ca a pus Politia Locala s-o fileze pe Clotilde Armand: "Toata lumea considera ca este agent strain"

"E fake news, e campanie electorala", afirma Tudorache, care mai apoi, intr-o interventie la Antena 3, a acuzat-o pe Clotilde Armand ca e agent strain. Aceasta din urma a scris apoi pe Facebook ca este dezgustata."E fake news, e campanie electorala. Daca s-ar fi intamplat in 2017... in ce an suntem acum? Daca era o fapta penala putea sa faca plangerea intr-un timp scurt. Dar sa spui dupa 3 ani jumatate ca a fost urmarita? Interesul ei este sa creeze o presiune ca este urmarita.Ar putea sa fie urmarita doar de SRI, pentru ca ar fi agent strain. Nu poate sa o urmareasca Politia Locala. Institutiile statului poate sa actioneze. Cine sa o urmareasca pe ea in 2017, pierduse alegerile. Nu stie decat sa faca plangeri penale. Bine ca nu-si aduce aminte ca acum 100 de ani s-a intamplat ceva in Sectorul 1.Singurii abilitati sa o urmareasca este doar SRI si sunt convins ca o fac. Toata lumea considera ca este agent strain. Nu am probe, am zis toata lumea, este un zvon", a afirmat Daniel Tudorache intr-o interventie la Antena 3.Reactia acestuia din urma a fost comentata ulterior de Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook."Bine ati venit in anul '89... << 'agenturili straine >> '! Dupa ce ca m-a urmarit cu politia locala acum primarul PSD spune ca sunt agent strain. << Singurii care pot sa o fileze sunt doar cei de la SRI, ei sunt singurii abilitati sa o faca si sunt convins ca o fac, pentru ca toata lumea crede ca este agent strain >> . Sunteti dezgustator, dle primar", a scris aceasta pe Facebook.Conflictul dintre cei doi a pornit dupa ce Clotilde Armand a dezvaluit marti ca a aflat ca a fost "urmarita si filata de Politia Locala Sector 1 la ordinul actualului primar pesedist". In acest sens Armand a anuntat ulterior ca a depus o plangere la DNA , in timp ce USR -PLUS a transmis intr-un comunicat ca va desfiinta Politia Locala si ca va reconstrui in cadrul Politiei un alt serviciu de ordine publica.