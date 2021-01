Reactia consilierilor PNL de la Sectorul 1 la acuzatiile primarului Clotilde Armand: Singurul interes care trebuie sa conteze este interesul cetatenilor

"Consilierii PNL Sector 1 actioneaza si iau decizii doar pentru binele cetatenilor si al comunitatii, propun si sustin proiecte bune pentru sector, transparente, oneste si care respecta legea. Nu vom devia nici macar un milimetru de la aceste valori si nici nu vom dezamagi cetatenii acestui sector, pe care ii reprezentam cu onoare si demnitate. Singurul interes care trebuie sa conteze in Primaria Sectorului 1 este interesul cetatenilor", afirma liberalii.Consilierii sustin ca in sedinta de joi a Consiliului Local al Sectorului 1 nu au votat o serie de proiecte propuse de aparatul administrativ al primarului Clotilde Armand, din motive obiective.Cel mai important dintre acestea si care a determinat scandalul PBL- USR din Consiliul local se refera la aprobarea Regulamentului privind digitalizarea, organizarea si functionarea parcarilor publice de resedinta administrate de Consiliul Local al Sectorului 1.Consilierii PNL afirma ca nu au sustinut acest proiect pentru ca schimba regulile in timpul jocului, fara sa tina cont de parerile exprimate de comunitate. "Consideram inacceptabil ca niciuna dintre cele 400 de opinii exprimate de cetateni, in procesul de consultare publica, nu a fost transpusa in proiect. Mai mult decat atat, dintre aceste 400 de opinii, peste 100 au fost de la persoane juridice, platitoare de taxe in sector, care au dreptul sa fie incluse in procedura de atribuire de locuri de parcare. In timp ce orase dezvoltate, cu care ne place sa ne comparam, precum Oradea sau Cluj, dar si alte sectoare atribuie parcari firmelor, sectorul 1 alege sa le ignore solicitarile", sustin consilierii liberali.Potrivit acestora, proiectul de HCL ridica semne de intrebare si din punct de vedere procedural: nu este precizat nicaieri serviciul din cadrul ADP care a intocmit acest regulament, iar pe referatul de aprobare nu apare semnatura directorului juridic, asa cum se obisnuieste, ci a unui simplu consilier juridic.Consilierii PNL afirma ca proiectul de HCL este incomplet si din punct de vedere al continutului:- Termene aberante si imposibil de respectat de catre cetateni: articolul 40 prevede 15 zile de la instrainarea autovehiculului in care poti solicita incheierea unui nou contract, pentru alta masina, respectand toate criteriile de la articolul 8.- Nu este precizata data pana la care se poate reinnoi anual contractul.- Nu sunt clarificate documentele pe care cetatenii trebuie sa le depuna.- Nu este precizata clar o procedura pentru respectarea prioritatii pe care, conform legii, o au persoanele cu dizabilitati."Toate aceste argumente au fost comunicate public in cadrul sedintei de Ramona Porumb, viceprimarul PNL si de consilierul local PNL Dan Podaru", mai sustin consilierii.Celelalte trei proiecte care nu au fost votate de liberali se refera la diminuarea temporara a frecventelor de interventie pentru operatiunile activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice din cadrul serviciului de salubrizare desfasurate de Compania Romprest Servicii SA; aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale ADP Sector 1 si aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare ale Politiei Locale Sector 1.Citeste si:L al sectorului 1, si de consilierul local PNL Dan Podaru", se mai mentioneaza in comunicat.