PNL nu mai voteaza hotararile Consiliului Local Sector 1, dupa ce Clotilde Armand a lasat fara atributii viceprimarul liberal

Proiectul de hotarare prevedea ca primarul Sectorului 1 este mandatat sa negocieze cu Romprest Service SA modificarea suprafetelor de interventie pentru salubrizarea stradala.Un alt proiect de hotarare respins stipula aprobarea exercitarii dreptului de control al Consiliului Local Sector 1 pentru determinarea cheltuielilor nete necesare pentru prestarea serviciului public de salubrizare in sector de Romprest Service SA. Proiectul mentiona mandatarea primarului Sectorului 1 sa exercite acest drept pe control prin intermediul aparatului sau de specialitate, respectiv prin contractarea unor servicii de specialitate in acest domeniu.Potrivit referatului de aprobare, printr-o nota de control din 15 martie emisa de echipa de control ANRSC au fost date o serie de masuri, printre care calcularea si recuperarea sumelor nelegal platite ca urmare a efectuarii de plati catre Romprest in perioada 1 ianuarie 2017 - 15 septembrie 2019 la alte tarife fata de cele aprobate prin hotararile Consiliului Local nr. 232 si nr. 268 din 2016. Proiectele au fost respinse, deoarece nu au intrunit suficiente voturi pentru a fi adoptate. In cazul fiecaruia dintre ele s-au inregistrat 15 abtineri si 12 voturi "pentru"."Astazi avem proiectul la care ne obliga ANRSC, la care ne obliga contractul cu Romprest si legea (...), sunt doua posibilitati prin care stabilim un pret sau un cost - o procedura competitiva sau cheltuielile nete ale operatorului plus un profit agreat, acest profit fiind la nivel european 5,5% din costurile nete (...). Noi, ca sa stabilim care sunt tarifele Romprest, trebuie sa avem acces la cheltuielile lor, sa stim ce cheltuieli au", a declarat Clotilde Armand , la inceputul sedintei de Consiliu.Ea a subliniat necesitatea de a avea tarife corecte, precum si frecvente care corespund cu necesitatile acestei zone administrative, dand ca exemplu 35 de puncte in sector unde Romprest intervine mai des decat este nevoie."In aceasta sedinta de Consiliu grupul PNL se va abtine atat de la ordinea de zi, cat si daca va trece ordinea de zi, de la fiecare proiect in parte si vrem prin acest lucru sa transmitem un mesaj foarte clar. PNL nu se joaca cu administratia locala. PNL administreaza, coordoneaza, nu astazi face administratie si maine se ocupa de altceva. Avem un parteneriat de la care asteptam seriozitate, solutii si implicare.Pentru noi acest parteneriat inseamna responsabilitate si respect reciproc. Haideti sa facem administratie pentru Sectorul 1 zi de zi, nu cu intreruperi, ci cu seriozitate, iar votul de astazi este un raspuns la ceea ce s-a intamplat ieri, in cadrul Primariei Sectorului 1 si un apel de a face mai departe administratie asa cum trebuie (...), nu dupa cum ne convine, nu dupa bunul plac, nu dupa cum apreciem de la o zi la alta", a spus viceprimarul PNL Ramona Porumb. Consilierul local PSD Daniela Popa a atras atentia ca parteneriatul PNL - USR PLUS nu functioneaza. "S-a vazut pentru toata lumea ca acest parteneriat nu functioneaza, parca ati fi la gradinita aici, va jucati cu tot sectorul si intr-adevar administratia publica in acest mandat lasa foarte mult de dorit. Pentru ca tot sunteti la guvernare, stimati PNL-isti, faceti ceva, ca e totul praf. Toate hotararile de Consiliu pe care le-ati votat si le-ati girat sunt atacate in instanta. Ati reusit in 6 luni sa distrugeti tot", a adaugat Daniela Popa PNL Sector 1 o acuza pe Clotilde Armand ca a emis miercuri o dispozitie care o lasa pe Ramona Porumb fara nicio atributie, in mod "abuziv si aberant".