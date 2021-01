Scandal USR-PNL la Sectorul 1. Schimb dur de replici intre primarul Armand si viceprimarul Porumb: "Este o bataie de joc fata de toti cetatenii"

Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, proiectul referitor la regulamentul privind digitalizarea atribuirii parcarilor publice de resedinta.S-au inregistrat zece voturi "pentru", 15 abtineri si un vot "impotriva"."Procesul de digitalizare este clar sustinut, vorbim de pasii pe care trebuie sa-i faci pana acolo, nu ca nu sustinem digitalizarea, ideea e foarte buna, sustinuta in totalitate, dar se bazeaza pe un regulament caruia ii lipseste o procedura foarte clara de aplicare", a declarat viceprimarul Ramona Porumb.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , i-a atras atentia viceprimarului ca a avut doua luni sa depuna amendamente . "De ce nu ati depus amendament si asteptati un minut inainte de vot sa va spuneti parerea? (...) Noi am tinut cont de absolut fiecare parere", a spus Armand.Ramona Porumb a sustinut ca un grup de lucru ar remedia situatia mai bine decat "peticindu-l" cu amendamente in Consiliu Local. "Oricate amendamente ai aplica pe el, procedura este incompleta. O luam bucata cu bucata si o sa vedeti ca stam aici o zi intreaga sa-l aducem la o forma care trebuie. (...) Lipsesc foarte multe lucruri si, cu siguranta, aceste lucruri, printr-un grup de lucru, le putem rezolva mult mai bine decat peticindu-l cu niste amendamente in Consiliul Local", a afirmat ea."Sunteti viceprimar de doua luni. Ati avut doua luni, zi de zi, sa faceti acest lucru, sa veniti sa spuneti. De ce nu v-ati implicat? De ce acum, inainte de vot, va treziti ca nu va place? (...) Imi mentin punctul de vedere, este o bataie de joc fata de toti cetatenii care vor transparentizare, digitalizare si disparitia coruptiei pana la urma", a replicat Clotilde Armand. Ramona Porumb este al doilea viceprimar de la Sectorul 1 , alaturi de Oliver Paiusi (USR-PLUS).Proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind digitalizarea, organizarea si functionalitatea parcarilor publice de resedinta administrate de Consiliul Local al Sectorului 1 prevedea ca solicitarile, precum si toate documentele justificative se transmit exclusiv electronic, prin intermediul unui sistem informatic - SIPR.In cazul persoanelor care nu dispun de mijloacele tehnice necesare accesarii SIPR sau care intampina dificultati pe parcursul procesului de transmitere electronica a cererilor transmiterea urma sa se efectueze tot prin sistemul informatic, care ar fi putut fi accesat la sediul ADP Sector 1, cu ajutorul personalului institutiei.Proiectul prevedea ca toate notificarile, informarile si comunicarile de orice natura catre utilizatorii locurilor de parcare publice de resedinta sunt trimise prin posta electronica si/sau prin SMS, pe adresa de email sau numarul de telefon introduse de cetatean in SIPR.Potrivit proiectului, prin intermediul unei harti dinamice de tip GIS din SIPR solicitantul avea posibilitatea de a vizualiza, in timp real, locurile de parcare publica de resedinta disponibile pe raza Sectorului 1, de a selecta locul liber dorit si de a solicita electronic incheierea unui contract de utilizare a acestuia.