Tentativa de furt electoral de la Sectorul 1, explicata in amanunt: "Metoda este aparent simpla, dar necesita o logistica complexa"

"Pentru ca am fost in mijlocul evenimentelor, pot sa spun exact cum voiau sa fure alegerile la Sectorul 1 si de ce nu le-a iesit.Metoda este aparent simpla, dar necesita o logistica complexa. Partidul care vrea sa vicieze si sa fure voturi trebuie sa aiba:1. cativa sefi de sectie de votare care sa saboteze inchiderea proceselor verbale;2. reprezentanti in toate sectiile de votare care sa plece cu un proces verbal in original;3. reprezentant (i) in Biroul Electoral de Sector care sa aiba acces liber la procesele verbale stocate pentru numarare;4. acces la procese verbale in alb care sa fie completate si care sa inlocuiasca procesele verbale neinchise de la BES. Procesele verbale sunt documente cu regim special care sunt sub regim strict de control;5. personal disponibil si acces facil si rapid inspre si dinspre BES.Toate cele 5 elemente de mai sus au fost prezente zilele astea la Piata Mures, acolo unde se afla sediul BES1 si sediul neoficial (si ilegal) al PSD Sefii de sectie de votare sunt persoane care, in urma unui examen tip grila, intra in Corpul Expertilor Electorali. Conditiile de accedere sunt: cazier judiciar, luarea examenului si sa nu fie membru de partid.Rolul celor 11 sefi de sectii de votare a fost sa nu inchida procesele verbale, astfel incat sistemul de centralizare a datelor STS sa ramana deschis. Daca se inchide un proces verbal, se baga pe tableta operatorului din sectie, se valideaza PV , se fotografiaza cu codul QR si se trimite automat in sistem. Tocmai asta nu trebuia sa se intample.Luni la pranz, cei 11 saci sigilati cu PV neinchise au fost predate la BES1 de catre sefii de sectie sub paza jandarmilor. Predarea unui PV neinchis nu este ceva normal si trebuie sa se raspunda de catre BES1 de ce au acceptat asta.Luni dimineata, toate procesele verbale originale ale reprezentantilor PSD au fost aduse la etajul 2 din cladirea Pietei Mures, etajul de deasupra BES. Spatiul este al Primariei Sectorului 1 si a fost sediul de campanie PSD. Acolo functioneaza Societatea de Salubrizare a Primariei Sectorului 1, o societate fantoma infiintata de Dan Tudorache, care nu face nimic. Are 40-50 de angati care au fost practic ehipa de campanie a PSD. Toti trollii si toti postacii lui Tudorache aici se aflau.Deci, in jurul orei 15.00, trolii de la etajul 2 stiau deja care sunt procesele verbale care trebuie rescrise, le-au pastrat, iar cu teancul cu restul l-au trimis pe individul care a fost prins de oamenii din USR impreuna cu o candidata PNL care stateau in fata cladirii BES. De ce stateau acolo? Pentru ca, in urma anuntului lui Tudorache de dimineata ca a castigat cu 200 voturi avans, au venit la sediul BES, in calitate de candidati sa vada cum se centralizeaza voturile. Au reclamat ca sacii stau pe holuri nesupravegheati si au fost dati afara de jandarmi. In fata cladirii, vazandu-l pe individ cu teancul de PV au crezut ca au surprins un furt de PV din sediul BES1. A urmat urmarirea pana la etajul 2, ei crezand ca el vrea sa se intoarca la etajul 1, unde era sediul BES1. Si au avut surpriza sa ajunga la etajul 2, unde au gasit 10-15 insi in plina activitate de scriere a proceselor verbale.A urmat apelul la 112.In cele 10 minute pana a venit Politia, toti cei din incapere au luat ce au apucat - laptopuri, procese verbale, etc - si au disparut, in incinta ramanand impreuna cu membrii USR doar individul cu teancul, Alin Vieru seful ADPS1 si un avocat care a aparut intre timp. Am ajuns si noi, eu, Oliver Paiusi, Clotilde Armand, alti colegi din USR, odata cu Politia si am cerut identificarea persoanelor si sigilarea materialelor gasite. In 10 minute a venit si Politia Criminalistica si s-a pus pe treaba.Trebuie mentionat ca la fata loculului era un teanc de procese verbale pentru sectiile de votare in alb! Procuratura trebuie sa afle cum a ajuns in sediul de campanie PSD!Cum ar fi functionat furaciune?Dupa completarea proceselor verbale cu numarul de voturi necesare (+200 voturi anuntate), noile PV, cu codurile QR decupate de pe PV originale PSD, erau transmise de la etajul 2 la etajul 1 unde se afla sediul BES1, iar un reprezentant PSD nu ar fi trebuit decat sa inlocuiasca in teancul de procese verbale cele 11 care nu se inchid. Sau ar fi trebuit sa simuleze o verificare a proceselor verbale neinchise, iar dupa inlocuire ar fi declarat ca a descoperit greselile si ca le-a corectat. Ar fi fost convocat un operator cu tableta, ar fi fost validate, fotografiate si trimise in sistem. Tudorache ar fi fost declarat si validat primar, iar pana sa se confrunte cele 166 de procese verbale cu cele incheiate in sectiile de votare (din care 11 modificate), pana sa se faca contestatie, pana sa fie analizata, situatia devenea de neschimbat. Cand au mai fost anulate alegeri in Romania dupa validare?Practic, USRPLUS a oprit pentru prima oara in istoria Romaniei o frauda electorala in plina desfasurare.Care era riscul unei renumerari a voturilor ceruta insistent de Dan Tudorache? De luni dimineata pana marti dupa amiaza, cand a fost permis accesul candidatilor USRPLUS si PNL in incinta BES1 pentru a supraveghea activitatea de acolo, sacii cu voturi au stat deschisi, fiind la dispozitia reprezentantilor PSD din BES1. Marti dupa amiza, observatorii USRPLUS au fotografiat reprezentanti PSD scotand si bagand teancuri de voturi in saci. Observatorii nu aveau voie sa se apropie de ei, ii urmareau din pragul usii, iar la intrebarile directe puse, acestia au raspuns ca au bagat in sac voturile nule. Deci nu mai exista nici o certitudine ca voturile din sac sunt identice cu cele numarate si trecute pe PV din sectii, existand riscul ca multe voturi pentru Clotilde Armand sa fie compromise, adica anulate in sediul BES1 prin aplicarea de stampile multiple.Cum s-a rezolvat situatia?Sub supravegherea (de la distanta) USRPLUS si PNL au fost adusi la sediul BES1 membrii comisiilor electorale din cele 11 sectii de votare cu PV neinchise si au trecut la renumerarea voturilor. A fost constatata o diferenta de 33 voturi in minus pentru Clotilde Armand si o serie de voturi care au fost de negasit. Cu acordul BEC si BEM (inclusiv cu votul reprezentantului PSD), voturile disparute au fost trecute anulate si astfel s-a inchis procesul verbal BES1.Aceasta este cronica unui furt electoral anuntat, dar care nu a mai avut loc", a scris acesta pe Facebook.