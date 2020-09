USR-PLUS se angajeaza sa desfiinteze Politia Locala dupa aparitia informatiilor cum ca Clotilde Armand ar fi fost filata de Politia Locala Sector 1

Clotilde Armand ar fi fost filata de Politia Locala Sector 1

"Alianta USR PLUS va desfiinta Politia Locala asa cum e ea gandita azi, ca instrument in mana primarilor, si va reconstrui in cadrul Politiei Romane un serviciu de ordine publica in interesul comunitatii si cat mai aproape de aceasta, recuperand din cadrele actualei Politii Locale care respecta criteriile de competenta necesare si nu au functionat ca bodyguarzi ai primarilor", a declarat Dragos Tudorache, fost ministru de Interne si coordonator al Aliantei USR PLUS.Conform unui comunicat USR PLUS, Tudorache apreciaza ca Politia Locala si-a dovedit "in multe randuri ineficienta, aservirea politica" si ca mandatul ei a fost "de la bun inceput prost definit". De asemenea, "s-a suprapus mereu cu Politia nationala" si "a devenit un instrument" in mana primarilor, apreciaza el.Potrivit USR PLUS, "primarii PSD in functie au transformat politistii locali in bodyguarzii lor personali", ceea ce trebuie sa se schimbe dupa alegerile locale din 27 septembrie.Alianta sustine, de asemenea, ca, "la ordinul primarului PSD din Sectorul 1, Politia Locala a urmarit-o si filat-o" pe Clotilde Armand , candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1."Este un caz flagrant de politie politica si o infractiune grava pentru care toti cei vinovati trebuie sa plateasca de urgenta. Clotilde Armand a depus plangere la DIICOT si speram ca procurorii sa-si faca datoria cu celeritate. In ultimii ani, Politia Locala a ajuns o militie personala a primarilor in functie din toata tara, folosita pentru reglari de conturi, pentru paza si protectie preferentiale si pentru orice altceva in afara de interesul public. Alianta USR PLUS considera ca Politia Locala trebuie reorganizata si pusa pe baze sanatoase. Rostul ei e sa protejeze cetatenii, nu primarul. Ratiunea ei de a exista e legea si nu interesul de partid", se mai arata in comunicat.Angajamentul USR-PLUS vine dupa ce candidatul USR-PLUS pentru Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a plans ca a fost a "fost urmarita si filata de Politia Locala Sector 1 la ordinul actualului primar pesedist"."In cadrul Politiei Locale Sector 1 a fost infiintat prin dispozitia primarului un departament secret pentru urmarirea mea. Primarul a folosit aceasta institutie pentru a face politie politica. Exista angajati ai Politiei Locale care au tainuit si ascund adevarata lor activitate", a aratat Clotilde Armand pe Facebook Politia Locala a fost infiintata, prin lege in Parlament adoptata in 2010 ca structura in subordinea primarilor, cu atributii suplimentare fata de Politia Comunitara in privinta sigurantei rutiere, a inspectiei in constructii, urbanism, comert si mentinerea ordinii publice