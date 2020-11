VIDEO Clotilde Armand a desigilat biroul lui Daniel Tudorache si s-a intalnit cu sefii Politiei Locale Sector 1, care au filat-o la protestele din 2017

"Aici este seiful, sunt documente confidentiale," spune edilul, conform inregistrarii. Clotilde Armand este in prezenta avocatului, a sefei de cabinet, dar si a fostului viceprimar. "Sa nu spuna ca sunt niste documente, nu stiu, contractul cu Romprest care a disparut din cauza mea," declara edilul.Clotilde Armand a fost si la sediul Politiei Locale Sector 1, unde a stat mai multe ore. Institutia s-a facut celebra dupa ce mass-media a dezvaluit ca politistii locali au filat-o pe Clotilde Armand la protestele anticoruptie din februarie 2017 din Piata Victoriei. Anul acesta, Politia Locala a dat in judecata jurnalistii de la publicatia Buletin de Bucuresti pentru ca au scris despre licitatiile suspecte ale institutiei."Am fost impreuna cu echipa mea sa vedem ce se intampla la Politia Locala Sector 1 si am discutat cu toata conducerea acestei institutii (seful cel mare era in concediu...).Cred ca mesajul meu a fost foarte bine inteles de toti directorii de departamente din Politia Locala. Gata cu: politia politica, cu datul in judecata si intimidarea jurnalistilor, achizitiile frauduloase si intelegerile cu diverse clanuri interlope, constructiile ilegale si santierele abuzive sau de lipsa reactiei atunci cand este solicitat ajutorul. Cine nu a inteles asta nu mai are ce cauta in institutia politiei. Politia Locala Sector 1 trebuie sa devina un exemplu pentru bucuresteni, din acest moment Politia Locala Sector 1 este obligata sa respecte legea aplicand-o in litera si spiritul ei. Stiu ca acesta reforma nu se face peste noapte dar am toate convingerea ca va reda increderea cetatenilor.Dupa aceasta vizita am desigilat biroul primarului. Am semnat procesul de predare-primire cu vechea administratie si au inceput sa ajunga la mine multi metri cubi de dosare din diverse departamente ale primariei. Am organizat deja echipe de IT-sti in toata primaria care vor lupta sa spunem adio birocratiei si hartiilor inutile. Daca vreti sa vedeti cum a fost va invit sa urmariti primul episod #dinPrimarie," scrie Clotilde Armand.