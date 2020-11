VIDEO Clotilde Armand dezvaluie ce televiziuni si influenceri au primit 300.000 de euro, bani publici, pentru promovarea electorala a fostului primar PSD

Foto: Youtube/ Clotilde Armand (captura)

"Am reusit sa intru in birourile Companiei unde in urma cu cateva zile n-am gasit pe nimeni din cei 40 de angajati," scrie Clotilde Armand, intr-o postare pe Facebook "Despre activitatea acestei companii nu stie nimeni nimic de mai bine de doi ani. Am discutat cu conducerea si am aflat cu ce s-a ocupat. De exemplu, am aflat cat a platit pentru spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu exista difuzat la televiziuni; ce buget are compania; ce investitii au facut in ultimii 2 ani etc," arata aceasta.Detalii despre pretul platit de Companie apar in inregistarea video.Astfel, conform primarului, banii distribuiti de aceasta companie a Sectorului 1 au ajuns la:- B1 TV: 100.050 Euro pentru 667 spoturi;- Luju.ro: 50.000 Euro;- Luis Lazaurs Live: 30.000 Euro;- Romania TV: 69.000 pentru 75 spoturi;- Digi 24: 69.000 pentru 75 spoturi.