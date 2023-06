Clădirea în care a funcționat celebrul Club A, cel mai vechi club studențesc din București, a intrat în reparații

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că lucrările de consolidare la fostul Club A se realizează prin cămăşuirea şi armarea pereţilor, iar în această perioadă se reface în totalitate acoperişul.

"Avansăm cu lucrările de consolidare la imobilul din str. Blănari nr. 14, în care au funcţionat celebrul Club A şi Teatrul Godot. În această perioadă se refac în totalitate acoperişul şi şarpanta pentru a opri infiltraţiile şi a proteja interiorul imobilului, după care vor începe lucrările la structura de rezistenţă. Expertul tehnic a ales ca soluţie de consolidare cămăşuirea şi armarea pereţilor şi, pentru că imobilul are statut de monument istoric, intervenţia este aplicată doar pe interiorul imobilului, faţada urmând să beneficieze de lucrări speci ale, care ţin cont de specificul arhitectural", scrie edilul general, pe Facebook.

Club A a fost o instituție în care, până în 1990, nu era permis decât accesul studenților de la Arhitectură și al prietenilor lor, limitat. Este locul unde a funcționat scena ”cea mai răsunătoare și onorantă” de exprimare a muzicienilor rock, folk și jazz. Club A este cel mai vechi club studențesc din România și locul în care s-au lansat multe trupe rock românești de-a lungul timpului: Șuie Paparude, Travka, Timpuri Noi, Metrock, Sarmalele Reci, etc.

”În 1967 era în mare vogă ideea de club, în special în Polonia. Am făcut o călătorie cu un grup de arhitecţi, încercând să descopăr sensul acestui mit pe care îl percepeam noi. Nu am fost atras de multe lucruri, dar am venit convins că putem face numai şi numai în Arhitectură un altfel de club, reprezentând o comunitate studenţească aparte, care să capete popularitate şi faimă. Când s-a născut ideea de Club A, am început căutările pentru loc. Am lansat într-o dimineaţă manifestul pentru club pe foi de hârtie volante distribuite de un student de anul III, Nelu Popa, care tocmai se întorsese dintr-un tur al Europei pe bicicletă. Sloganul de bază a fost: „Studenţi, a sosit vremea să scăpăm de inerţia care nu ne caracterizează!”

Am căutat şase luni, am găsit un loc abandonat, Primăria l-a cedat, iar în toată această perioadă s-au strâns bani printr-o subscripţie publică din partea studenţilor, donatorii devenind membri fondatori (circa 800 – aproape toţi studenţii la Arhitectură). Mobilierul a fost confecţionat la un atelier de butoaie de varză, din stejar, idee genială pentru că a rezistat din anii aceia până după 1992.

Amenajările au durat un an şi jumătate, perioadă în care am definitivat programul Club A. Fiecare student membru avea obligaţii, atribuţii faţă de club de la care nu se abdica. A fost un club cu circuit închis adresat studenţilor de la Arhitectură, care în calitate de membri aveau dreptul, o dată pe săptămână, să îşi aducă invitaţi.

Programele erau diverse, departajate pe zile ale săptămânii. S-au perindat nume de rezonanţă ale intelectualităţii româneşti: artişti, actori, regizori, din ţară şi străinătate, precum şi tot ce a însemnat formaţii pop şi folk mai importante din România. Nu întâmplător Club A a organizat în 1969 şi 1971 la Sala Palatului primul şi al foilea Festival Naţional de Muzică Pop şi Folk, semnificând primele mişcări de anvergură ale muzicii de acest gen din ţară, organizat în întregime de studenţi, 7 zile (şi 7 nopţi), considerate de autorităţile de la acea vreme mai degrabă 7 păcate. Dar am trecut şi peste asta”, scrie Emil Barbu Popescu Preşedintele Universităţii de Arhitectură şi Urbanism, potrivit postmodernism.ro.

