Haos într-un club de noapte plutitor. Platforma pe care se aflau peste 100 de tineri s-a scufundat VIDEO/FOTO

Un club de noapte plutitor s-a scufundat în râul Sava din Belgrad în timpul unui concert, relatează presa din Serbia.

Incidentul a avut loc pe 24 decembrie, la scurt timp după miezul nopții.

Peste 100 de tineri, inclusiv elevi de liceu, se adunaseră pe platforma plutitoare a clubului Kartel, situat pe cheiul râului Sava din cartierul Novi Beograd, pentru un concert susținut de rapperul sârb Emin Hajjlic Tsunami, potrivit Adevărul.

La un moment dat, platforma a început să se scufunde, mulți dintre cei prezenți sărind în apă.

”La ora 12:44 s-a stabilit că platforma se scufundă și că era necesară evacuarea oamenilor prezenți în club și a apei. Podul dintre platformă și țărm s-a scufundat”, au precizat autoritățile.

A floating nightclub sank in #Belgrade, Serbian portal Blic

A mass brawl broke out in the crowded club after security guards asked some of the visitors to leave. The conflict spilled over to the bridge linking the club to the shore, causing the bridge to collapse, taking the… pic.twitter.com/yis5HkvuxB