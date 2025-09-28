Scandal monstru într-un club de manele. Polițiștii au descins în timp ce cânta Adrian Minune. Patronul, reținut pentru furt de energie electrică VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 23:29
638 citiri
Scandal monstru într-un club de manele. Polițiștii au descins în timp ce cânta Adrian Minune. Patronul, reținut pentru furt de energie electrică VIDEO
Patronul unul club de manele din județul Bihor a fost reținut FOTO Facebook/ Lele Cătălin

Patronul unui club de manele din județul Bihor a fost reținut, fiind acuzat de furt de energie electrică și modificarea fără drept a instalațiilor energetice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, fapta a fost descoperită în flagrant, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în timpul unei acțiuni cu efective mărite, la care au participat polițiști, jandarmi și specialiști ai Distribuție Energie Electrică România.

"În urma administrării probatoriului, polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Aleșd au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Măgești, județul Bihor, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt și deteriorarea, modificarea fără drept a instalațiilor energetice", a anunțat sâmbătă agent șef de poliție Alin Laza, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Bărbatul se numește Călin Lele și este patronul The King Club, un cunoscut local de manele din zona Aleșd, potrivit ebihoreanul.ro.

„Din cercetări a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unui local public din comuna Măgești, ar fi folosit instalații clandestine de alimentare, prin care ar fi sustras, în mod repetat, energie electrică, fără ca aceasta să fie înregistrată de contor. Totodată, au fost identificate modificări neautorizate la echipamentele de măsurare și la componentele instalațiilor energetice", se mai arată în informarea IPJ Bihor.

Instalația improvizată ar fi funcționat după o schemă simplă. Curentul electric era tras direct de la sursa de pe stâlp până la consumator, ocolind contorul, astfel încât energia nu era înregistrată oficial, arată sursa citată.

Lele a fost reținut vineri pentru 24 de ore, iar sâmbătă urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd pentru dispunerea măsurilor legale.

În noaptea flagrantului, când polițiștii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Avocatul său, Ionuț Radi, a reacționat public, acuzând un "abuz" din partea autorităților.

"După o audiere de 6 ore, clientul meu, Lele Călin, a fost reținut pentru 24 de ore și dus în centrul de reținere al Poliției Bihor. A fost reținut pentru o presupusă faptă de furt de energie electrică, o infracțiune nedovedită, fără nicio probă, doar cu o supoziție și cu așa-zisa constatare făcută de lucrătorii de la Electrica", a spus avocatul.

Drum din Prahova, blocat cu scaune de localnici. Poliția i-a găsit pe făptași și încearcă să afle ce au vrut să facă și de ce
Drum din Prahova, blocat cu scaune de localnici. Poliția i-a găsit pe făptași și încearcă să afle ce au vrut să facă și de ce
Un drum județean din Prahova a fost blocat cu trei scaune, circulația fiind perturbată. Poliția a demarat verificări și a vizionat imagini care îi surprind pe făptași. Aceștia urmează a...
Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”
Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, într-un meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal. Patronul echipei din Botoșani,...
#club manele, #patron, #politie, #Bihor , #stiri juridice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi si-a gasit echipa! Surpriza de proportii
ObservatorNews.ro
Fenomen misterios in Timis. Pamantul fumega fara foc: "Respiratia e usturatoare"
DigiSport.ro
Ce descatusare! Dennis Man a intrat pe teren si peste doua minute a fost eroul PSV-ului

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a reușit Regele Charles să-i influențeze poziția lui Trump față de Ucraina, după vizita președintelui în Marea Britanie
  2. OZN-uri pe fundul Atlanticului? Misterul „Roswell-ului canadian” rămâne nerezolvat
  3. Scandal monstru într-un club de manele. Polițiștii au descins în timp ce cânta Adrian Minune. Patronul, reținut pentru furt de energie electrică VIDEO
  4. SUA iau în calcul lovituri militare împotriva traficanților de droguri din Venezuela
  5. Sagrada Familia va deveni în curând cea mai înaltă biserică creștină din lume. O cruce de 17 metri va fi instalată pe Turnul Hristos Mântuitorul
  6. Cum și-a făcut Donald Trump apariția cu o coloană uriașă la Adunarea Generală a ONU. Mașinile au blocat mai mulți președinți, după ce s-a oprit traficul VIDEO
  7. Santorini s-a ridicat cu câțiva centimetri. Ce ar putea ridica o întreagă insulă
  8. Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
  9. Între calcul economic și afinități politice. Cum încearcă SUA să-l sprijine financiar de președintele Argentinei
  10. Avertismentul lui Volodimir Zelenski: Putin se pregătește să atace o altă țară europeană. „Nu va aștepta să-şi termine războiul în Ucraina, va deschide o altă direcție”