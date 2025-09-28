Scandal monstru într-un club de manele. Polițiștii au descins în timp ce cânta Adrian Minune. Patronul, reținut pentru furt de energie electrică VIDEO

Patronul unui club de manele din județul Bihor a fost reținut, fiind acuzat de furt de energie electrică și modificarea fără drept a instalațiilor energetice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, fapta a fost descoperită în flagrant, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în timpul unei acțiuni cu efective mărite, la care au participat polițiști, jandarmi și specialiști ai Distribuție Energie Electrică România.

"În urma administrării probatoriului, polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Aleșd au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Măgești, județul Bihor, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt și deteriorarea, modificarea fără drept a instalațiilor energetice", a anunțat sâmbătă agent șef de poliție Alin Laza, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Bărbatul se numește Călin Lele și este patronul The King Club, un cunoscut local de manele din zona Aleșd, potrivit ebihoreanul.ro.

„Din cercetări a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unui local public din comuna Măgești, ar fi folosit instalații clandestine de alimentare, prin care ar fi sustras, în mod repetat, energie electrică, fără ca aceasta să fie înregistrată de contor. Totodată, au fost identificate modificări neautorizate la echipamentele de măsurare și la componentele instalațiilor energetice", se mai arată în informarea IPJ Bihor.

Instalația improvizată ar fi funcționat după o schemă simplă. Curentul electric era tras direct de la sursa de pe stâlp până la consumator, ocolind contorul, astfel încât energia nu era înregistrată oficial, arată sursa citată.

Lele a fost reținut vineri pentru 24 de ore, iar sâmbătă urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd pentru dispunerea măsurilor legale.

În noaptea flagrantului, când polițiștii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Avocatul său, Ionuț Radi, a reacționat public, acuzând un "abuz" din partea autorităților.

"După o audiere de 6 ore, clientul meu, Lele Călin, a fost reținut pentru 24 de ore și dus în centrul de reținere al Poliției Bihor. A fost reținut pentru o presupusă faptă de furt de energie electrică, o infracțiune nedovedită, fără nicio probă, doar cu o supoziție și cu așa-zisa constatare făcută de lucrătorii de la Electrica", a spus avocatul.

