Un club celebru din Belgrad s-a scufundat în râul Sava în noaptea de Revelion. Sute de tineri petreceau în interior VIDEO

Un club cunoscut din Belgrad s-a scufundat în râul Sava chiar în noaptea de Revelion, în timp ce în interior se aflau sute de tineri care petreceau împreună.

”Clubul de noapte Freestyler din Belgrad s-a scufundat în noaptea de Anul Nou”, a anunțat jurnalistul sportiv Sam Street pe Twitter.

Clădirea era construită pe piloni pe malul răului, iar la 10 minute după trecerea în noul an imobilul a început să se încline și să se scufunde în apă, în timp ce invitații se bucurau de muzică și se distrau.

Oamenii au ieșit cât au putut de repede din club și au chemat autoritățile. Clădirea a ajuns pe jumătate în apă.

