Ce prețuri au pregătit proprietarii din Cluj-Napoca pentru toamnă: "Cât de foame să îți fie să pui un apartament postat în vară cu 500 de euro, cu încă 100 în plus"

Piața imobiliară din Cluj-Napoca a devenit celebră datorită creșterii spectaculoase a prețurilor locuințelor în ultimii ani.

Atractivitatea orașului, cu universități prestigioase și oportunități de carieră în tehnologie a atras mulți investitori și tineri profesioniști, ceea ce a dus la o cerere semnificativă pe piața imobiliară.

De asemenea, dezvoltarea rapidă a infrastructurii și a sectorului de afaceri a contribuit la creșterea interesului pentru proprietățile din Cluj-Napoca.

Până la deschiderea unui nou an universitar a mai rămas puțin, iar prețul chiriilor pare să fi crescut din nou.

Un tânăr s-a referit la scumpirea chiriei pentru un apartament cu 100 de euro în câteva luni, după cum a relatat în mediu online.

"Eu înțeleg că începe un nou an universitar dar cât de foame să îți fie să pui un apartament postat în vara cu 500€, cu încă 100€ în plus astăzi?? A ajuns metrul pătrat să coste mai mult decât în Spania și unele chirii vin cu prețuri de Viena", a scris acesta pe Reddit.

"Negociază la sânge cu proprietarul, pentru că agentul nu va lucra în interesul tău"

Subiectul a fost analizat în comentarii.

"Nu doar proprietarii sunt șmecheri. Ba chiar de multe ori proprietarii sunt decenți. Agenții imobiliari, acești paraziți inutili complet în toată tranzacția care nu lucrează decât pentru interesul lor. Umflă prețul unei chirii pe care o vei plăți ani de zile, pentru un comision nenorocit pe care îl primesc odată la început. Habar nu au ce vând de multe ori, sau mai rău, ascund toate problemele imobilului. Nu există real nicio consecință la furtul la care sunt părtași. Eu am un singur sfat pentru oricine își caută chirie. Nu te grăbi, alocă-ți 2, 3 luni pentru căutări, negociază la sânge cu proprietarul pentru că agentul nu va lucra în interesul tău. Agentul doar ignoră-l cât de mult poți."

"Poate o să ai ocazia să fii și de cealaltă parte să vezi ce frumos e să mergi la vizionari să zică "jegul" de chiriaș că vine a doua zi cu banii să faceți contractul și apoi nu mai răspunde la telefon... să nu mai zic de vizionari la care nu mai vin.

Așa că nu mai bine accept intermedierea prin agent și scap de bătăile de cap. Nu a fost unul care să nu vină cu banii după el și să facem actele pe loc.

Închiriezi mai repede cu agent, dar îți asumi comisionul."

"Am din ce în ce mai tare senzația că orașul ăla e captiv unei mafii imobiliare"

"Am din ce în ce mai tare senzația că orașul ăla e captiv unei mafii imobiliare care a ridicat artificial prețurile și vrea să le țină acolo. Găsisem luna trecută un apartament în Stockholm nou renovat, super bine împărțit, mobilat și utilat cu tot ce vrei la calitate premium, la 190.000 de euro. M-am uitat de curiozitate în CJ, și un ap. într-un bloc vai de steaua lui, apartamentul arăta jalnic, trebuia renovat complet, și mai prost împărțit, tot 190.000 euro. Ambele la 13-15 min de centru la oră de trafic. Ori suntem noi românii proșți, ori ceva e putred."

"Treaba cu chiriile nu e gravă doar în Cluj, așa e mai peste tot, dintr-un motiv simplu, nu există nici o legislație în domeniu și nici nu o să existe, decât dacă ne-o bagă pe gât UE.

Întâi-ul om al țării a făcut și încă face manevre cu chirii. Foarte mulți politicieni au afaceri imobiliare, prin urmare nu o să pupăm noi legislație prea curând."

"Căutați să închiriați direct de la proprietari"

"Sfatul meu ar fi:

Încheiați contractul de închiriere pe o perioadă lungă. Ex. 2-4 ani. În felul acesta veți fi siguri că indiferent de fluctuațiile pieței vei plăți la fel în 2025 că acum.

Apartamentele vechi pot fi îmbunătățite. Discutați cu proprietarii. Încercați să îi faceți să înțeleagă că în ele vor locui niște oameni și că orice îmbunătățire adusă apartamentului pe termenul lung le va profită tot lor.

Negociați orice.

Citiți articolele cuprinse între: 1.777-1.850 cod civil. În felul acesta vă veți cunoaște drepturile și obligațiile.

Căutați să închiriați direct de la proprietari. Agenții imobiliari nu-și merită banii și sunt prea scumpi."

"Nu toți proprietarii sunt așa. Eu stau în chirie de câțiva ani, într o zona f bună (plopilor). 2 camere, apartamentul f ok la 300 EUR.. Puteau proprietarii cu siguranță să îmi ceară un preț mai mare, am norocul că sunt de treabă."

"Ăștia care susțineți sus și tare că nu e nimic ciudat la situația chiriilor din Clu, e evident că faceți parte din categoria proprietarilor care cer prețuri mizerabile. Așa că va mai pupați undeva aici unul pe altul să puteți dormi mai bine noaptea când știți că cineva își da jumate de salariu pe apartamentul vostru.

În orice lume am fi, nu e normal că un apartament basic de 2 camere să fie 450-500+ euro. E ridicol. Doar pentru că asta e situația în Cluj acum, nu înseamnă că e și normal sau okay."

"Prețurile astea au crescut din cauza cererii foarte mari"

"M-am săturat de casetă cu “cerere și oferta”. Dacă pune toată lumea prețuri mari pe petarde, ce o să facem? Rămânem pe străzi că e oferta proastă? Când nu ai de unde alege pentru că nu există reglementări și proprietarii fac ce vor pentru că nu îi obligă nimeni să aibă niște standarde, nu e cerere și oferta."

"Întrebarea e de ce vor oamenii să plătească chirii așa de mari în Cluj, nu de ce se cere atâta. Prețurile astea au crescut din cauza cererii foarte mari. Dacă ai avea un apartament de dat în chirie pun pariu că nici tu nu l-ai da sub prețul pieței."

"Toți se spală pe mâini cu "cererea și oferta", ceea ce da, e un fenomen ce se înțelege, dar ești altă specie de nesimțit dacă doar pentru că știi că cineva o să îți ia apartamentul în disperare pentru că trebuie să stea undeva, să i-l dai coteț. Și când spun coteț nu exagerez deloc, adică băi cu faianță din aceea în degrade care se punea în anii 90, sau fără centrală și fără termopane, apoi spui că chiriașii sunt "fițoși" că vor condiții de 2023 când îți plătesc jumătate din salariul lor lunar. Da, și în alte țări sunt chirii mari dar nicăieri în alte țări nu am văzut atâtea janghine de apartamente la suprapreț, și chiar am căutat. Dacă ai tupeul să pui un apartament cu 2 camere la 500-600 de euro, măcar fă-l frumos. Dacă nu îți permiți, vezi-ți de lungul nasului și dă-o la preț normal. Mizeriile din lunile astea de căutat chirii m-au convins că clujenii veritabili nu sunt așa "oameni faini" cum se zice."

"Da, sunt mari și nesimțite chiriile raportat la condiții în multe cazuri în Cluj."

"Totuși, mi se par faine comparațiile cu vestul, până chiar vezi ce înseamnă să iei o chirie acolo, eu am fost un an în Berlin și am dat INTERVIURI că să mă primească în chirie cu încă 2-3 oameni în apartament și abia am găsit pentru că nu mai avusesem experiență locuitului în chirie și nu aveam recomandări, se cer un catralion de acte, dovezi de venit, apartamentele se închiriază nemobilate, iar prețul e super mare, condițiile mediocre".