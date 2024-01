Lovitură pentru taximetriști: ”Nesimțire! Taxe pentru proști...vor pierde jumătate din clienți”

O problemă neplăcută a fost relatată în presa locală de un bărbat din Cluj-Napoca, nemulțumit de faptul că o carmangerie din oraș, unde obișnuia să mănânce, a introdus o nouă taxă pentru clienți.

Astfel, potrivit persoanei respective, de suferit au în principal majoritatea taximetriștilor din oraș, care serveau masa în locația în cauză.

„Venise ora de prânz și m-am gândit să mă duc pe strada Dunării, să mănânc la Moldovan, unde mâncasem întotdeauna porția de ceafă cu cartofi prăjiți, maxim 20 de lei plăteam întotdeauna.

Azi am decis să cumpăr piept grill tot cu cartofi. Carnea 11 lei, cartofii 7, scăpasem iarăși sub 20 de lei. Preț final?! 27 de lei…

Zicea doamna: păi știți că de ieri s-a schimbat și s-a decis să fie taxă de cuptor...Taxa de cuptor de 8 lei!!! Moldovane de mâine pui taxa și pe furculiță și cuțit sau de șezut?

Nesimțire! Taxe pentru proști... vor pierde jumătate din clienți, majoritatea taximetriștilor mănâncă acolo”, a declarat bărbatul, conform stiridecluj.ro.

„Da, am introdus taxa de cuptor. Am făcut o modificare! Înainte aveam niște meniuri cu un preț fix, iar acum la recomandarea domnilor de la ANPC am făcut acest lucru. Am anulat vechile meniuri și am extins oferta. Acum se pot comanda și vechile meniuri, dar și orice alt produs din magazin, care poate fi gătit”, a explicat Raluca Rus, directorul Carmangeriei Moldovan, pentru Știri de Cluj.