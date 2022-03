1.400 de refugiati ucraineni au intrat in Romania in ultima zi prin punctele de trecere a frontierei din Botosani

Peste 1.400 de refugiati ucraineni au intrat, in ultimele 24 de ore, in Romania prin punctele de trecere a frontierei din judetul Botosani, a anuntat sambata prefetura, citata de Agerpres.Potrivit informarii Prefecturii, de vineri dimineata, la ora 8,00, pana sambata la ora 8,00, au tranzitat punctele de trecere a frontierei Stanca-Costesti si Radauti Prut-Lipcani 1.402 refugiati si 372 de autovehicule."La ora 08,00, in spatiile de cazare temporara amenajate pe raza judetului Botosani de ... citeste toata stirea