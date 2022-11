1.600 de "fluturi" lumineaza Iulius Parc. Instalatiile spectaculoase "Butterfly Cluster", "Stringed" si "Balloomi" fac parte din festivalul Lights On

Un cluster de stele din galaxia Scorpius a inspirat instalatia "Butterfly Cluster", care va lumina Iulius Parc, in perioada 18 - 27 noiembrie 2022. Aici, 1.600 de "fluturi" se vor aprinde sub razele ultraviolet si vor face spectacol in fiecare seara. In paralel, cuvantul "Light" va capata si mai mult sens datorita lucrarii "Stringed", care va fi vizibila, cel mai mult, odata cu intersectia dintre lumina si intuneric. Insa, "stapanire" pe Iulius Parc vor pune si impresionantele "Balloomi" si ... citeste toata stirea