1 Mai cu masina. Harta proiectelor majore de infrastructura

Toate autostrazile si drumurile expres care au contracte de (proiectare si) executie semnate si cele aflate in licitatie au fost puse pe harta de Asociatia Pro Infrastructura. ONG-ul care monitorizeaza proiectele de infrastructura a oferit si o extimare realist-optimista cu privire la inaugurare. De asemenea, a prezentat si grafice cu antreprenorii care le construiesc.In materie de autostrazi si drumuri expres veritabile, in prezent Romania are 1101 kilometri in exploatare (plus vreo 10 km de ... citește toată știrea