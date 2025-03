10 000 de romani la mitingul pro Europa de la Bucuresti. Astazi urmeaza Clujul! VIDEO

Participantii la EuRoManifest au creat o inima luminata, inconjurata de lumini in culorile steagului Uniunii Europene. Astazi clujenii ies in strada pentru sustinerea acelorasi valori.Persoanele prezente la manifestatie au spus ca au venit sa sustina apartenta Romaniei la UE si sa se opuna ideilor de apropiere de Rusia sau de intoarcere la comunism sau izolationism."Am venit aici ca lumea sa vada ca exista si altfel de romani, nu numai cei care-l sustin pe Georgescu, si pentru ca am ... citește toată știrea