10 copii ucrainieni s-au nascut anul trecut in Cluj-Napoca

Un numar de zece copii ucrainieni s-au nascut anul trecut in Cluj-Napoca, potrivit unei evidente a Primariei.In 2022 au fost mai putine decese decat in 2021 si 2020, dar si mai putine nasteri decat in anul precedent, precum si mai multe casatorii decat in 2020. Un numar de 10 copii ucraineni au fost nascuti la Cluj-Napoca, potrivit datelor institutiei.Anul trecut in Cluj-Napoca s-au nascut peste 6.500 de copii, mai exact 6.521, dintre ... citeste toata stirea