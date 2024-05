100 de pisici adorabile se vor da in spectacol in acest weekend la o competitie organizata la Iulius Mall! Vezi cateva din dragalasele feline - FOTO

Ce faci weekend-ul acesta? Daca esti in Cluj, considera-te unul dintre norocosii care au ocazia sa vada WCF International Cat Show, competitie dedicata felinelor, care va avea loc la Iulius Mall Cluj.Peste 100 de pisici, din 21 de rase, vor concura in cadrul jubileului WCF, care sarbatoreste 10 ani de la prima editie din Romania. Vino sa vezi cele mai aristocrate feline, in Iulius Mall!British Longhair, British Shorthair, Cornish Rex, Devon Rex, Maine Coon, Munchkin, Bengaleza, Abisiniana, ... citește toată știrea