11 cetateni straini, din Turcia, depistati muncind ilegal in Cluj

Un numar de 11 cetateni straini au fost depistati muncind ilegal in Cluj.Cei 11 provin din Turcia si, dupa cum arata Serviciul pentru Imigrari, munceau in Cluj fara forme legale. Acestora le-au fost emise decizii de returnare prin care sunt obligati sa paraseasca tara noastra in termen de 15 zile. Totodata, in cauza continua verificarile fata de firma angajatoare.Cei 11 au fost descoperiti ieri intr-o actiune comuna a Serviciului pentru Imigrari din Cluj cu Inspectoratul Teritorial de Munca. ... citeste toata stirea