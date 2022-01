11 expozitii in galeria La Cave a Centrului Cultural Francez, in 2022

Un numar de 11 expozitii vor fi organizate in acest an in galeria La Cave a Centrului Cultural Francez, cea mai originala primeste un premiu de 1.500 de lei."In urma apelului la proiecte artistice La Cave 2022, am primit 26 de propuneri din partea artistilor romani din toata tara", arata Centrul Cultural Francez. Selectia celor 11 proiecte a fost realizata de tanara curatoare Georgia Esidorescu, absolventa a studiilor de Istoria si Teoria Artei si Practici Curatoriale Contemporane in cadrul ... citeste toata stirea