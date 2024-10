11 masini vandalizate intr-un cartier din Dej

Paguba pentru proprietarii mai multor masini din Dej. Acestia si-au gasit in aceasta dimineata autoturismele vandalizate de persoane necunoscute. Pana in acest moment, politistii au cunostinta de 11 masini zgariate in cursul noptii, dar e posibil ca numarul sa fie mai mare. Incidentul a avut loc in zona Pietei Stefan cel Mare si pe strada Gutinului."La data de 14 octombrie a.c., politistii din cadrul municipiului Dej s-au sesizat din oficiu sub aspectul infractiunii de distrugere. Din primele ... citește toată știrea