11 statii de autobuz din municipiul Cluj-Napoca vor fi modernizate anul acesta. Dan Tarcea: "Incercam sa le aducem la nivelul anului 2022"

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anuntat joi, 3 martie, ca 11 statii de autobuz din oras vor fi modernizate in curand.Statia de autobuz din Piata Garii si alte 10 statii din municipiu vor fi modernizate in curand, anunta viceprimarul"Avem 11 statii de autobuz care vor fi modernizate, inclusiv statia din Grigorescu, de la Gara, din Manastur de la Sirena, pe Aurel Vlaicu in zona IRA... sunt in acest moment proiecte pentru 11 statii pe care urmeaza sa le modernizam si sa ... citeste toata stirea