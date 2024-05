12 productii din toata lumea pentru Trofeul Transilvania de la TIFF 2024, un film romanesc pe lista

Un numar de 12 productii din toata lumea, realizate de cineasti aflati la primul sau al doilea lung metraj din cariera, intra in acest an in cursa pentru Trofeul Transilvania, la cel mai important festival de film din Romania, TIFF de la Cluj.Editia 23 a TIFF are loc in acest an intre 14 si 24 iunie la Cluj-Napoca. Un numar de 12 productii din toata lumea realizate de cineasti la primul sau al doilea lungmetraj din cariera se afla in cursa pentru Trofeul Transilvania si celelalte premii ale ... citește toată știrea