12 productii din toata lumea, printre care si doua filme romanesti, intra in cursa pentru Trofeul Transilvania la TIFF

Un numar de 12 productii din toata lumea, printre care si doua filme romanesti, intra in cursa pentru Trofeul Transilvania la festivalul de film Transilvania din acest an.Destinata regizorilor debutanti sau aflati la cel de-al doilea lungmetraj de fictiune, Competitia Oficiala aduce in prim-plan o selectie puternica de productii recente, pe care spectatorii sunt invitati sa le urmareasca in premiera nationala la Cluj-Napoca, intre 17 si 26 iunie. "Dupa doi ani care au dat mersul lucrurilor ... citeste toata stirea