Un numar de 13 spatii expozitionale din Cluj participa in acest an la Noaptea Muzeelor, evenimentul organizat la nivelul Europei care implica zeci de muzee in fiecare tara cu proiecte speciale intr-o singura noapte.Aceasta e a 18-a editie a Noptii Muzeelor, iar in acest an are loc in 14 mai. Include expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, toate desfasurate in format fizic, dupa doua editii de pandemie. E organizat de ... citeste toata stirea