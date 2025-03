130 de ani de la prima casatorie civila la Cluj

La Cluj, prima casatorie civila s-a oficiat la 8 octombrie 1895. Mirele, Tamasy Peter, in varsta de 29 de ani, era mare proprietar de pamant si locotenent de husari in rezerva, descendent al unei familii de proprietari de terenuri, iar mireasa, Tauffer Margit, de 20 de ani, era fiica negustorului de piei, Jozsef Tauffer, unul dintre numerosii si influentii Taufferi clujeni.Ceremonia s-a desfasurat in sala de intruniri a primariei, fiind oficiata de consilierul Nagy Mor, in prezenta martorilor, ... citește toată știrea