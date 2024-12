15 interventii pe partiile de ski din Cluj in zilele libere de Craciun, 2 au ajuns la Ambulanta

Nu mai putin de 15 interventii pentru salvamontistii din Cluj in zilele libere de Craciun, in doar cinci zile.Astfel, conform datelor publicate azi, a fost vorba de 15 interventii in cinci zile, intre 24 si 29 decembrie. Astfel, salvamontistii clujeni au intervenit la opt accidentari pe domeniul schiabil Buscat si la sapte interventii in Marisel. Doar doi accidentati au fost predati ambulantei. "In general nu au fost cazuri grave de accidentari", arata salvamontistii.Daca sunteti martori la ... citește toată știrea