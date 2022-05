Ziua Internationala a Familiei a fost proclamata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite in 20 septembrie 1993, cu rezolutia A / RES / 47/237, ca eveniment cu data fixa pe 15 mai a fiecarui an si reflecta importanta pe care comunitatea internationala o acorda familiilor. 1994 a fost declarat An International al Familiei, iar incepand cu anul 1995, Ziua ... citeste toata stirea