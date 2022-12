Un numar de 15 masini de epoca au ars complet in incendiul care a cuprins o hala din parcul industrial Tetarom, din Cluj-Napoca.Hala care a luat foc adapostea si un service in care proprietarul reconditiona masini de epoca.Din pacate, aproximativ 15 astfel de autoturisme, extrem de vechi si valoroase, au fost distruse in incendiu, pentru ca nimeni nu a putut intra ca sa le scoata afara.Potrivit ... citeste toata stirea