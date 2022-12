15 masini de epoca distruse in incendiul devastator din parcul industrial Tetarom. Pagubele sunt estimate la 3 milioane de euro

Cincisprezece masini de epoca au ars complet in incendiul violent care a cuprins aseara o hala din parcul industrial Tetarom I, din Cluj-Napoca. Hala care a luat foc adapostea si un service in care proprietarul reconditiona masini de epoca.Hala care a luat foc adapostea si un service in care proprietarul reconditiona masini de epoca. Potrivit surselor Antena 3, pagubele s-ar ridica la peste trei milioane de euro. Din pacate, aproximativ 15 astfel de autoturisme, extrem de vechi si valoroase, ... citeste toata stirea