150 de pompieri isi petrec Craciunul la post, in Cluj. Ce sfaturi va dau ca sa va feriti de incendii

Un numar de 150 de pompieri isi petrec Craciunul la post, in Cluj.Pe langa cei peste 150 de pompieri la datorie de Craciun, sunt la dispozitie 140 de mijloace si autospeciale pentru interventie in permanenta in caz de nevoie pentru stingerea incendiilor, asistenta SMURD sau evacuare in situatii de urgenta, arata azi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. "In afara masurilor dispuse la nivel operativ, o atentie sporita este acordata prevenirii situatiilor de urgenta. Numai in ultimele trei ... citeste toata stirea