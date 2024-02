17.000 de carti electronice de identitate eliberate in Cluj, judetul-pilot pentru acest program in Romania

Numarul cartilor electronice de identitate emise in Cluj, judetul-pilot pentru acest program in tara, ajunge pana azi la 17.000.Cifra vine de la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor (DJEP) Cluj. Astfel, incepand din 2 august 2021 cand a debutat programul la Cluj si pana la sfarsitul anului trecut, in Cluj au fost eliberate 16.969 de carti electronice de identitate, dintre care 12.045 in Cluj-Napoca. DJEP Cluj a fost inclusa in acest proiect pilot un an mai tarziu, interval in care a ... citește toată știrea