17.500 la festivalul de jazz din parcul etnografic, intre ei fostul presedinte Emil Constantinescu, anul viitor Jazz in the Park e in primele zile din septembrie

Aproximativ 17.500 de persoane au luat parte la editia aniversara a festivalului Jazz in the Park, care a avut loc in weekend in parcul etnografic din Cluj. Urmatoarea editie, a 11-a, anunta azi organizatorii, va avea loc in primele trei luni din septembrie, anul viitor, tot in parcul etnografic.In prezenta a peste 4.500 de persoane dupa cum au estimat organizatorii, artistul tunisian Dhafer Yussef a incheiat duminica editia aniversara, a zecea, a festivalului. "A fost o editie incredibila", ... citeste toata stirea