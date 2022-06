17 echipe de proiectanti se bat pentru realizarea viitorului Science Campus, propus in Dealul Lomb

17 proiecte au fost inscrise in Concursul international de solutii pentru viitorul complex Science Campus din dealul Lomb. Rezultatele se anunta joi, in 23 iunie. Castigatorul va incheia cu primaria contractul de proiectare, in valoare de maxim 12,8 milioane de lei fara TVA.Scopul concursului este de a selectiona, in vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bunaE solutie pentru Science Campus Cluj aEuro" "ansamblu urban destinat cercetarii, educatiei si antreprenoriatului care ... citeste toata stirea