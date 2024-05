1800 de batrani din Cluj asteapta internarea in spitale paliative/ Ne mor batranii. "Varstnicii, tratati ca cetateni de mana a doua"- Aurelia Cristea

Aurelia Cristea, candidatul PSD la Primaria municipiului Cluj-Napoca, a declarat astazi la lansarea oficiala a candidatilor PSD pentru alegerile locale si parlamentare, ca, din pacate, Clujul a devenit un oras ostil, neprietenos, atat pentru tineri, cat si pentru persoanele in varsta, care sunt tratate ca cetateni de mana a doua. In plus, prapastia dintre cetatenii Clujului si administratia locala pare mai mare ca niciodata.Aurelia Cristea sustine ca, in afara de sprijinul bisericii, batranii ... citește toată știrea