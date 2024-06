2 arestati dupa ce au furat 50.000 de euro dintr-o locuinta in Cluj-Napoca

La Politia Cluj-Napoca se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infractiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 28 de ani, din Gherla si o tanara de 27 de ani, din Cluj-Napoca.In fapt, politistii au stabilit ca in 13 iunie, in jurul orei 20.15, cei doi ar fi patruns, prin escaladare, intr-un imobil situat la parterul unui bloc de pe strada Horea din municipiu, de unde ar fi sustras suma de 248.000 de lei, ... citește toată știrea