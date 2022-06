2 din 3 UAT-uri din Cluj au zero incidenta a infectiei cu coronavirus, prima data in doi ani

Ponderea unitatilor administrativ-teritoriale din Cluj care raporteaza o incidenta de zero cazuri active de infectie cu coronavirus a ajuns azi la doua treimi, prima data in ultimii doi ani de pandemie.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi numarul UAT-urilor care au o incidenta de zero cazuri la mia de locuitori, din totalul de 81, ajunge la 53, adica aproape 66% din total. Acestea sunt Aghiresu, Aiton, Aschileu, Belis, Bobalna, Borsa, Buza, Caianu, Calarasi, Calatele, ... citeste toata stirea