2 Iunie: Ziua Eroilor. Cum va fi marcata comemorarea eroilor in judetul Cluj

In semn de omagiu si recunostinta pentru eroii cazuti la datorie, in localitatile din zona de responsabilitate a Diviziei 4 Infanterie "Gemina" vor avea loc joi, 2 iunie, ceremonii militari si religioase dedicate Zilei Eroilor, zi in care in biserica ortodoxa se sarbatoreste Inaltarea Domnului.Manifestarile comemorative vor avea loc astfel:Cimitirul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca - ora 12:00 (detasamentul de onoare va fi constituit din militari ai Regimentului 317 ISR "Vladeasa" si ... citeste toata stirea