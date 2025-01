20.000 de euro spaga pentru o posibila angajare la spital in Cluj ca asistenta medicala, cine i-a cerut a primit inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, ieri la Cluj

20.000 de euro spaga pentru o posibila angajare la spitalul militar din Cluj ca asistenta medicala, cine i-a cerut a primit inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, ieri.Decizia a venit de la Tribunalul Cluj ieri, o femeie folosindu-se de pretinsa calitate de general in cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), in perioada aprilie-octombrie 2023 a pretins fata de martorii denuntatori ca are influenta asupra unor functionari din cadrul Spitalului Militar din Cluj si din alte ... citește toată știrea