Doi oameni au murit si 58 au fost grav raniti in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Duminica, din propria initiativa, peste 20 de pompieri din cadrul ISU Cluj au donat sange pentru a veni in ajutorul celor raniti."Multumim tuturor celor care au donat astazi de urgenta sange pentru victimele exploziei de la Crevedia, precum si personalului de la Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj, care a venit ... citeste toata stirea